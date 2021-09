Medycy przeciw obowiązkowym szczepieniom. Rodzi się ruch "My Body, My Choice!"

Na świecie rodzi się ruch nowy ruch walki o prawa człowieka - "My Body, My Choice!". Należący do niego australijscy lekarze, ratownicy i nauczyciele, przeciwni obowiązkowym szczepieniom, nagrali protest song. Zaczyna się również w Polsce!