Polski ład to 145 mld zł megapodatku

#PolskiRozkład to wart 145 mld zł megapodatek. To niszczenie samorządów! Ta władza chce zniszczyć samorząd, bo nie znosi wszystkiego, co od niej niezależne. W samorządach decydują mieszkańcy, Polki i Polacy. W państwie PiS o wszystkim ma decydować jeden czy drugi partyjny kacyk.