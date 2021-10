Stowarzyszenia Bąkiewicza nie kwalifikowały się na dotację.

Eksperci oceniający dotacje dla Stowarzyszenia SN i Stowarzyszenia MN przyznali tym wnioskom po 184 punkty. To za mało, by organizacje powiązane z Robertem Bąkiewiczem mogły otrzymać łącznie 3 mln zł dotacji. Dodatkowe pkt przyznał im jednak "panel ekspertów" /// Jak mozna by to okreslic ( ͡° ͜ʖ ͡°)