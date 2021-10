Migranci próbowali sforsować granicę. Żołnierze trafili do szpitala

Dwóch polskich żołnierzy trafiło w niedzielę wieczorem do szpitala, po kolejnej siłowej próbie przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. Do zdarzenia doszło niedaleko Usnarza Górnego - poinformował w poniedziałek rano rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska.