Migranci doprowadzeni przez bialoruskich żołnierzy do przerwy w płocie

Opis filmu: "No przecież to jest jakaś tragifarsa. Białoruscy żołnierze praktycznie śmieją nam się w twarz. Podprowadzili ich do dziury, stoją 5 metrów dalej i patrzą, jak ci się próbują dostać"