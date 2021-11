Łowicz. Kultura, która w czasach komunizmu prawie odeszła w zapomnienie.

Malo kto wie, że kultura łowicka to nie tylko skanseny, lecz przede wszystkim ludzie, unikatowa gwara i tradycja, które pomimo wykorzeniania przez komunizm, przetrwały do dziś. Zapraszam Was do wspólnej podróży śladami folkloru łowickiego, podczas której pokażę Wam Łowicz i twórców ludowych.