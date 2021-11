Wejście do Parlamentu Europ. bez okazania certyfikatu C19 lub dowodu szczepionki

"To nagranie pokazuje moje drugie wejście, 11.11.2021, do Parlamentu Europejskiego bez pokazywania żadnego dowodu kodu QR, szczepień czy testów. To jest po tym, jak odmówiono mi dostępu w Parlamencie Europejskim w dniu 09.11.2021."