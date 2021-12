Fifa The Best - głosowanie na najlepszego piłkarza 2021 - pomóżmy Lewemu wygrać.

Być może najlepiej będzie po prostu zacząć ignorować ten śmieszny plebiscyt France Football. Może to Fifa The Best stanie się tym najistotniejszym. Głosowanie trwa, jeśli uważacie, że Lewy jest najlepszy, głosujmy!