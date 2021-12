W tym roku w Niemczech węgiel górował nad OZE

Zużycie energii w Niemczech wzrosło w 2021 roku, a jednocześnie był to słabszy okres dla źródeł odnawialnych i lepszy dla węgla. Wydarzenia te źle wróżą planom nowego rządu niemieckiego, który chce zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć udział OZE do 80 procent do 2030 roku, i w tym samym...