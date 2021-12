Hipokryzja Jacka Kurskiego.

Jacek Kurski grozi dziennikarzom onetu zawiadomieniem do prokuratury za ujawnienie wyników jego testu na koronawiurs. Co ciekawe gdy to TVP ujawniała wyniki testów Marty Lempart, ten sam Jacek Kurski nie chciał ujawnić skąd ma takie wyniki i zasłaniał się "tajemnicą dziennikarską".