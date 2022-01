Wypie*dalaj do swojego kraju i nie rozmawiaj po polsku - Brytyjka do Polki w UK

Rasizm do Polakow wyszedl poza limity i nas w UK nienawidza od Brexitu. Ale my jako narod za wiele sie nie uczymy i na wykopie mamy wiele hejtujacych komentarzy na temat Ukraincow ktorzy jedza to co my, muzyke maja taka jak my, a jezyk jest podobny i sa w tej samej sytuacji jak Polacy na zachodzie.