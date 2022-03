Tajemnica odkryta! Abramowicz zrobił to na rozkaz Putina!

Na jaw wyszły nowe fakty ws. zaangażowania Romana Abramowicza w Chelsea FC. Jak się okazuje, oligarcha nie zainwestował w The Blues z miłości do futbolu. Zrobił to na rozkaz Władimira Putina, a klub był trybem rosyjskiej machiny propagandowej.