Rosjanie w przechwyconych rozmowach chwalą się tym, co ukradli z Ukrainy

Marco Rubio (wiceszef komisji służb specjalnych USA) opublikował na Twitterze przechwycone nagrania między żołnierzami rosyjskimi a ich rodzinami. Na tych nagraniach żołnierze chwalą się, co udało im się ukraść, przyznają się też do strzelania do cywilów.