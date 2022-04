Leroy Merlin w 2020 zapłacił w Rosji 3x więcej podatku niż przez 9 lat w Polsce

Leroy Merlin w samym roku 2020 zapłacił w Rosji prawie trzy razy tyle podatku co przez 9 lat w Polsce. Auchan do rosyjskiego budżetu odprowadził w roku 2020 pięć razy większą kwotę niż do polskiego fiskusa w latach 2012-2021. Podobnie Decathlon, Bonduelle....