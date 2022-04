Afera respiratorowa. To Morawiecki kazał kupować respiratory od handlarza bronią

Za aferą z respiratorami od handlarza bronią stoi premier, bo to on wydał polecenie zakupu. "To Mateusz Morawiecki był mózgiem tej operacji. Za te same respiratory zapłacono handlarzowi bronią dwa razy. Ministerstwo Zdrowia i KPRM" - twierdzą Dariusz Joński i Michał Szczerba.