Rząd pokazał prawdę w piśmie do UE. Inflacja trzy razy większa niż w budżecie!

Zdaniem rządu średnioroczna inflacja w 2022 r. ma osiągnąć 9,1 proc. - wynika z Aktualizacji Planu Konwergencji, który został już wysłany do Brukseli. To prawie trzy razy tyle, co znajduje się w ustawie budżetowej.