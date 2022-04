Kacapy gwałciły 11-letniego chłopca na oczach matki

Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy poinformowała, że w ciągu ostatnich 2 tygodni zgłoszono 400 przestępstw seksualnych: Trzymają kobietę, która nie chce dopuścić do zgwałcenia 16-letniej siostry. Prosi na kolanach - zróbcie to mi. A oni to robią.