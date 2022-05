Z UE są do wzięcia ogromne pieniądze dla rolników. Warunkiem wola polityczna

Wiele wskazuje na to, że od 2027 r. wejdzie w UE zakaz hodowli klatkowej. W UE są bardzo duże pieniądze dla rolników na reformę. Politykom brakuje woli, by po te środki sięgnąć. "Budżet dla Polski to 25 mld euro, a więc ponad 115 mld zł, a same dopłaty bezpośrednie z tego to prawie 80 mld zł".