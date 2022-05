Polska znowu sprzedała otrzymane z UE za darmo uprawnienia do emisji Co2.

Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 2.658.00 uprawnień do emisji CO2 po 80,43 euro/EUA – poinformowała giełda EEX. Dzięki czemu zysk zasili budżet państwa, a polskie elektrownie będą musiały kupić prawa do emisji na giełdzie i doliczyć ich koszt do ceny prądu.