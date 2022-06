Ceny najmu mieszkań w Polsce są absurdalnie wysokie

Średni czynsz za wynajem metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, to ok. 15 EUR. Podobny czynsz płaci się w Madrycie, w Lyonie, a mniejszy w Rotterdamie, Marsylii, Brukseli lub Frankfurcie. A to wszystko są miasta, w których średnia płaca i standard życia są znacznie wyższe niż w Warszawie”