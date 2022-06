Suski: Głosowałem za KPO, a nie za żadnymi aneksami - tytan intelektu błyszczy!

"Głosowałem za Krajowym Planem Odbudowy, ale nie za żadnymi aneksami. Nikt nam nie przedstawiał tego rodzaju rzeczy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef klubu PiS, Marek Suski. A co ze zbieraniem chrustu na opał? "Sądzę, że to przejdzie do jakiejś historii takich niezręcznych wypowiedzi"