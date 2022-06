Podróż przez Polskę "na skos". / e01 ŁUŻYCE, GÓRY IZERSKIE

Oto najprawdopodobniej najpiękniejsze domy w Polsce. Serdecznie zapraszam do nowej serii cyklu "Polska Na Przełaj". W którym odkrywamy mniej znane zakątki Polski. W 21 dni po linii przenoszę się z okolic Turowa do Sejn. W odcinku pierwszym zapraszamy Was na opowieść o Łużycach i Górach Izerskich