Przeżyli zatopienie Moskwy. Kreml ma dla nich nowe zadanie

Kilkudziesięciu marynarzy, którzy przeżyli zatopienie krążownika Moskwa może zostać ponownie wysłanych na front - twierdzą rodzice poborowych w liście do Prokuratury Wojskowej w Sewastopolu. Wskazują, że to zaprzeczenie poprzednich zapewnień, według których żołnierze mieli wrócić do kraju