Plaga kierowców w górach. Piesi ustępują ciężarówkom. Samochodem na Turbacz ?!

Coraz więcej samochodów - i to nawet ciężarowych - pojawia się na górskich szlakach pieszych, prowadzących na Turbacz. Kierowcy, pytani przez wędrujących co tu robią, odpowiadali, że przecież mogą tędy jeździć, ponieważ to szeroka droga. Zidiocenie sięga zenitu. Gdzie są władze / Policja?