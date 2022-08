"Kat Woli" doczekał dostatniej starości. W Niemczech nie spadł mu włos z...

Westerland to uroczy nadmorski kurort na wyspie Sylt na Morzu Północnym. To tu przez wiele lat w fotelu burmistrza zasiadał Heinz Reinefarth. Ten doceniony przez państwo niemieckie kombatant żył w wygodzie i dostatku do 1979 r., a przez miejscowych został zapamiętany jako dobry włodarz....