PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego pod Poznaniem

PGNiG odkryło złoże o zasobach szacowanych na 650 mln m sześc. w miejscowości Sierosław w Wielkopolsce. Po podłączeniu odwiertu do eksploatacji będzie on produkował rocznie ok. 40 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego, co w przeliczeniu na gaz wysokometanowy oznacza 32 mln m sześc