Zatrucie Odry

Prośba do Mirko o wykop effect. Odra jest zatruta a winnych jak na razie nie widać. Wody polskie zaś na swoim profilu FB nawet o tym nie wspominaja, a co lepsze urządzają konkurs na zdjęcia miesiaca do kalendarza, a fotki martwych ryb i wszystkie komentarze o tym są usuwane, pomożecie?