Astronomowie po raz pierwszy pokazali pierścień fotonowy czarnej dziury

Astronomowie zauważyli, że w danych EHT są w zasadzie 2 obrazy czarnej dziury. Jeden to obraz samego pierścienia fotonów, a drugi to rozmyty blask otaczającego go regionu. Używając nowych algorytmów obrazowania, zespół był w stanie rozdzielić te 2 obrazy, ujawniając pierścień fotonowy czarnej dziury