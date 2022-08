Wyngiel je we wiosce, wyngiel przywieźli!

Cieszcie się wszyscy i radujcie: do Polski PiS dotarł węgiel! Tak jak do PRL cytrusy. Kuriozalna relacja w TVP Info - w jednym z programów informacyjnych reporterka z przejęciem relacjonowała przybycie do Polski statku z węglem. "Jak państwo widzicie, w tym momencie właśnie trwa rozładunek"