W CZD w Warszawie usunięto guza mózgu u dziecka bez otwierania czaszki.

Po raz pierwszy w Polsce zespół neurochirurgów wykonał Laserową Termoablację guza mózgu u dziecka. 10-letni chłopiec po dwóch dniach od zabiegu wrócił do domu. Zakup urządzeń do zabiegu sfinansowała WOŚP Termoablacja to niszczenie tkanki nowotworowej przez wzrost jej temperatury.