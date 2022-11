Obajtek: "W żadnym wypadku nie łupimy Polaków"

- Robimy wszystko, by ceny nie wzrosły do 10 złotych. Prezes Obajtek nie łupi nikogo. Jak zobaczymy wyniki naszego detalu, to co roku, mimo, że rosną nam wolumeny sprzedaży, wyniki detalu są mniejsze. W żadnym wypadku nie łupimy Polaków - komentuje Daniel Obajtek.