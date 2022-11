Kobieta wzięła żywność ze śmietnika Biedronki. Sąd uchyli karę?

Czy są podstawy do uchylenia 200 zł mandatu za kradzież - ustala to białostocki sąd rejonowy w postępowaniu z wniosku młodej kobiety ukaranej za to, że wzięła niezdatną do sprzedaży, ale zdatną do jedzenia żywność, z kontenera przy jednym ze sklepów sieci dyskontów.