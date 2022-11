Kowal: Ataki na Oksanę Zabużko to normalne akty barbarzyństwa XD

Paweł Kowal twierdzi, że Zabużko zasłużenie otrzymała nagrodę Vicenza i potępia tych, którzy przeciwko temu protestowali. Podręcznikowy przykład upodlenia, braku szacunku do własnej historii, do ofiar ludobójstwa, do ludzi, którzy w obliczu głupoty elit mieli czelność wyrazić swoje zdanie.