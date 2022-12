Ksiądz przyciska ucznia do ławki, krzyczy "przeproś Pana Boga" i wykręca ręce

Do zdarzenia doszło w piątek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu (placówka opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie). Ksiądz każe przeprosić, uczeń się nie zgadza. Równocześnie duchowny przyciska go do ławki. Następnie wykręca mu ręce. Sprawę wyjaśniają policjanci.