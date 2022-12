Hervé Renard jest gotowy na to, żeby objąć posadę selekcjonera kadry Polski

Bożydar Iwanow w najnowszym wydaniu Nocnych Gadek ujawnił, że Hervé Renard jest gotowy na to, żeby objąć posadę selekcjonera kadry Polski. "Temat Hervé Renard jest grany. Wiem ze swoich źródeł, że jest polecany i on chętnie by tę pracę wziął, oczywiście przy odpowiednich warunkach finansowych".