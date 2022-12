Podejrzewam zmowę cenową w Orlen

Analizując ceny paliwa na stacjach i hurtową na rynkach podejrzewam, że na stacjach może dochodzić do zmowy cenowej. Do czasu przywrócenia VAT Orlen sztucznie zawyża cenę. UOKiK to instytucja pilnująca aby klient nie był oszukiwany. Zgłosiłem im swoje wątpliwości i uważam, że ty też powinieneś