Tajemnicza śmierć pracownika Zatoki Sztuki. Był świadkiem ws. afery pedofilskiej

Kalski wyznał, że nie chciał być dłużej związany z Zatoką Sztuki, AFERĄ PEDOFILSKĄ ... – Z tego, co wiem znalazła go żona, miał zejść do garażu w ich domu i już z tego garażu nie wrócił - powiedział Łukasza Wnęka... Patryk Kalski był wysokim, prawie 2-metrowym mężczyzną, o wadze około 140 kilogramów