Tomasz M. porwał chłopca w 2008 roku, dostał zawiasy. Mama Dawida zabiera głos

Monika Klimczak to mama Dawidka, którego Tomasz M. porwał w 2008 r. To ten sam, który kilka dni temu uprowadził i zamordował 11-letniego Sebastiana. 10-letni wówczas Dawidek miał więcej szczęścia, bo zwyrodnialec go wypuścił. Wcześniej robił mu nagie zdjęcia. Dostał zawiasy i wyszedł na wolność.