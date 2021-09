Śmierć podczas interwencji policji. Pół godziny katorgi w izbie wytrzeźwień

"GW" ujawnia szczegóły śmierci Ukraińca podczas interwencji policji we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. 25-letni Dmytro Nikiforenko - co potwierdza monitoring, do którego dotarliśmy - był rażony gazem, okładany pięściami i pałką oraz duszony przez policjantów i pracownika izby.