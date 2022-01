W Chillizet te same piosenki w identycznej kolejności grane od miesięcy.

Radio Chillizet w listopadzie, grudniu i styczniu powtarzało tę samą playlistę co dwa tygodnie. Zauważył to jeden z internautów. - Zawiódł czynnik ludzki - przyznaje Michał Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Grupy Eurozet, do której należy rozgłośnia.