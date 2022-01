Programy socjalne pochłonęły już 240 mld zł. To połowa budżetu Polski

Blisko 240 mld zł kosztowały budżet programy socjalne wprowadzone przez rząd od 2016 r. — wynika z szacunków. Oznacza to mniej więcej tyle, że na 500 plus, 300 plus, bony turystyczne, dodatki dla emerytów czy świadczenia dla matek wydaliśmy równowartość około połowy tegorocznego budżetu.