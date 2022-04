"To dla niego są śmieci". Ujawniono, ile Putin płaci rosyjskim żołnierzom

Miesięcznie żołnierz wysłany przez Putina na wojnę może liczyć w przeliczeniu na złotówki jedynie 410 zł., na co składa się między innymi 2 tys. rubli, czyli ok. 106 zł, gdy ranny żołnierz zostanie wypisany ze szpitala. – To dla Putina są śmieci - mówi jeden z ukraińskich dowódców.