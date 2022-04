Były oficer BOR zeznaje w sądzie o wypadku Szydło: Nie było sygnałów dźwiękowych

- Podtrzymuję to, co powiedziałem w mediach. Kolumna, w której jechała Beata Szydło, nie miała włączonych sygnałów dźwiękowych - mówił były oficer BOR Piotr Piątek tuż przed wejściem na salę sądową. We wtorek będzie zeznawać jako świadek ws. wypadku z udziałem rządowej limuzyny wiozącej Beatę Szydło