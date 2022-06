Turyści i apartamentowce zabijają miasta. Najpierw trzeba myśleć o mieszkańcach!

Miasto musi być maksymalnie nakierowane na mieszkańców, bo - paradoksalnie - zwiększa to jego atrakcyjność turystyczną. Jeśli nastawimy się tylko na to, by turystom było dobrze, miasto straci to, co przyciąga przyjezdnych - mówi socjolog, dr Wojciech Ogrodnik z Wydziału Socjologii...