Wypłata czternastych emerytur w 2022 roku pochłonie 10 mld zł

Prognozy NBP wskazują, jak wysoka może być inflacja w 2022 r. Wzrost cen oznacza także wzrost świadczeń emerytalnych. Na same czternastki w tym roku rząd przeznaczy ok. 10 mld zł, za rok – przy tak wysokiej inflacji koszty takich świadczeń będą o ok. 1,5 mld zł wyższe, za dwa lata - o 2 mld zł.