Pensje w dół przez inflację. Niby zarabiasz, a i tak tracisz – nawet ponad...

Pensje realnie niższe o ponad 15 proc. To efekt rozpędzonej inflacji i braku zdolności władz do jej osłabienia. Jedyne, co się osłabia, to wartość pieniędzy w naszych portfelach. Za to samo 100 złotych możemy kupić znacznie mniej niż jeszcze rok temu. Czyli po prostu biedniejemy.