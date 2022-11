Francuski kardynał przyznał się do wykorzystania seksualnego 14-latki

Francuski kardynał Jean-Pierre Ricard przyznał się do wykorzystania seksualnego 14-letniej dziewczynki. Miało do tego dojść 35 lat temu. Obecnie pod lupą śledczy we Francji jest 11 kościelnych hierarchów, byłych i obecnych biskupów, podejrzewanych o przestępstwa seksualne wobec dzieci.