Chevron Corporation może wznowić produkcję w Wenezueli. Ropa popłynie do USA!

Wraz z tym, jak Nicolas Maduro zasiadł do rozmów z opozycją w Meksyku, Stany Zjednoczone zniosły kolejne sankcje nałożone na Wenezuelę. Wydały one Chevron Corporation licencję, dzięki której przedsiębiorstwo to znowu będzie mogło produkować ropę naftową w Wenezueli, a następnie eksportować ją do USA