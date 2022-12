Mój wpis z gorących z wczoraj sprzed 24h dostał bana za pytanie do Orlen_lite

Bancepcja, Belkocepcja, Orlenocepcja i Wpiscepcja Od 2 dni to co tu się dzieje przechodzi ludzkie pojęcie, cokolwiek związane z Orlenem natychmiast dostaje belki albo shadowbany. Belki niby na wniosek użytkowników co oczywiście nie ma miejsca po sprawdzeniu w panelu naruszeń.