mBank Research obliczył: bez marży Orlenu inflacja niższa o około 1%

"Zmiana VAT z 8% do 23% w zasadzie nie przełożyła się na ceny paliw. Było to możliwe dzięki nagłemu spadkowi cen hurtowych w końcu roku. Co byłoby gdyby ceny hurtowe zachowały się "typowo"? Mielibyśmy ~16,9% inflację w listopadzie (a nie 17,5%) i być może ~16% w grudniu."